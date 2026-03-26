Aufstieg? Löwen-Trainer verspricht Tattoo!

Reinhard Franke 26.03.2026 • 12:00 Uhr Der TSV 1860 München darf sich wieder Hoffnungen auf den Aufstieg machen - was Trainer Markus Kauczinski zu einer mutigen Ansage verleitet.

Markus Kauczinski hat die Fußballlust zu 1860 München zurückgebracht – und plötzlich ist der Aufstieg wieder ein Thema. Nach 30 Spieltagen stehen die Löwen auf Platz sieben der 3. Liga, nur fünf Punkte hinter dem Relegationsrang. Die Hoffnung lebt. Und sie wächst.



Als Kauczinski die Sechziger im Oktober 2025 übernahm, steckte die Mannschaft noch im tiefen Tabellenmittelfeld fest. Rang 13. Seitdem ging es steil nach oben – immer näher heran an den Aufstiegskampf.

Löwen-Trainer macht Tattoo-Ansage

Während andernorts Ziele vorsichtig formuliert werden und man sich von Spiel zu Spiel hangelt, klingt das bei 1860 inzwischen anders.

Das unterstrich Kauczinski nun auch im großen Exklusiv-Interview mit SPORT1 – ausgerechnet bei einer eher ungewöhnlichen Frage. Tattoos sind im Fußball längst Alltag, auch bei Trainern. Und Kauczinski?

Die Antwort des 56-Jährigen kommt ohne Zögern: Steigt 1860 auf, gibt es ein Löwen-Tattoo.