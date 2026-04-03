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3. Liga: Duisburg patzt im Aufstiegsrennen

Duisburg patzt im Aufstiegsrennen

Zum Auftakt des 35. Spieltags verliert der MSV bei Alemannia Aachen. Für Duisburg ein großer Rückschlag im Kampf um den Aufstieg.
Rudelbildung in der ersten Halbzeit
Rudelbildung in der ersten Halbzeit
© picture-alliance/dpa/SID/Christoph Reichwein
SID
Zum Auftakt des 35. Spieltags verliert der MSV bei Alemannia Aachen. Für Duisburg ein großer Rückschlag im Kampf um den Aufstieg.

Der MSV Duisburg hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga einen Rückschlag kassiert. Zum Auftakt des viertletzten Spieltags verlor das Team von Trainer Dietmar Hirsch mit 1:3 (0:2) bei der formstarken Alemannia aus Aachen und verpasste damit zumindest vorerst den Sprung auf Tabellenplatz zwei.

Mika Schroers (32.), Mehdi Loune (36.) und ein Eigentor von Joshua Bitter (85.) sorgten für den Dreier der Gastgeber, die nun seit neun Spielen ungeschlagen sind und in diesem Zeitraum acht Siege holten.

Aljaz Casar (79.) verkürzte zwischenzeitlich für den Aufsteiger aus Duisburg, Aachens Keeper Fotios Pseftis verhinderte kurz danach den Ausgleich mit zwei spektakulären Paraden hintereinander (83.).

3. Liga: Duisburg-Rückstand könnte anwachsen

Duisburg bleibt mit 63 Punkten auf Platz vier knapp hinter Rot-Weiss Essen (64) und Energie Cottbus (63), die am Wochenende davonziehen können. Tabellenführer VfL Osnabrück (70) könnte derweil mit einem eigenen Sieg am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) gegen den SC Verl und einer Niederlage von Cottbus am Sonntag bei Viktoria Köln schon an diesem Wochenende als erster Aufsteiger feststehen.

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