7. Sieg in Serie! RWE ballert Ingolstadt weg – Spitze wackelt

SID 11.04.2026 • 16:02 Uhr Die Tabellenspitze der 3. Liga rückt noch enger zusammen.

Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen hat seine beeindruckende Erfolgsserie fortgesetzt. Das Team von Trainer Uwe Koschinat feierte am 33. Spieltag beim 4:1 (1:1) gegen den FC Ingolstadt den siebten Sieg in Folge. Fünf Spieltage vor Saisonende schloss Essen zumindest über Nacht die Lücke zu Spitzenreiter VfL Osnabrück (beide 64 Punkte), die Niedersachsen bestreiten am Sonntag (13.30/MagentaTV) das Topspiel gegen den Tabellendritten Energie Cottbus (60).

Essen kontert späten Ausgleich doppelt

Abiama Dickson brachte Essen traumhaft in Führung (19.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Jasper Maljojoki (28.) konterte Jannik Hofmann kurz nach Wiederanpfiff (47.). Klaus Gjasula (90.+2) und Jaka Cuber Potocnik (90.+5) erhöhten kurz vor dem Ende.

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