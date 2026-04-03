Nach Stichelei: Dämpfer für Wollitz gegen Ex-Klub

Maximilian Lotz 12.04.2026 • 15:33 Uhr Claus-Dieter Wollitz verliert mit Energie Cottbus das Wiedersehen mit seinem Ex-Verein VfL Osnabrück. Der VfL macht damit einen großen Schritt in Richtung Aufstieg.

Der VfL Osnabrück hat seine Spitzenposition in der 3. Liga untermauert. Das Team von Trainer Timo Schultz gewann das Topspiel gegen Verfolger Energie Cottbus mit 1:0 (0:0) und machte am 33. Spieltag einen großen Schritt in Richtung Aufstieg.

Energie-Coach Claus-Dieter Wollitz kassierte an alter Wirkungsstätte hingegen einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen. Der VfL vergrößerte den Vorsprung auf Relegationsplatz drei bei fünf ausstehenden Partien auf komfortable sieben Punkte.

Wollitz stichelte vor Duell mit Ex-Klub

Ismail Badjie erzielte an der Bremer Brücke in der 50. Minute das umjubelte Tor des Tages. Cottbus bleibt dank der besseren Tordifferenz mit 60 Punkten Dritter vor dem MSV Duisburg und Hansa Rostock (59).

Wollitz hatte im Vorfeld der Partie gegen seinen früheren Arbeitgeber, für den er als Spieler und Trainer aktiv gewesen war, gestichelt. „Die haben ja schon die 2. Liga in der Schublade, wie deren sportlicher Leiter gesagt hat. Wir haben nichts zu verlieren, wir können nur gewinnen. 2. Liga gegen 3. Liga, Favorit gegen Außenseiter, wird doch ein schönes Spiel“, sagte Wollitz auf der PK vor der Partie.

Hintergrund waren Aussagen von VfL-Sportdirektor Joe Enochs, einst Spieler unter Trainer Wollitz bei den Lila-Weißen. Enochs hatte vergangene Woche die Planungen für die 2. Bundesliga als „sehr weit fortgeschritten“ bezeichnet, dabei aber auch betont, dass es noch nichts zu feiern gebe und man auf dem Teppich bleiben müsse.

Hinter dem VfL Osnabrück ist Rot-Weiss Essen als Zweiter auf Aufstiegskurs. Das Team von Trainer Uwe Koschinat hatte am Samstag seine beeindruckende Erfolgsserie fortgesetzt und beim 4:1 gegen den FC Ingolstadt den siebten Sieg in Folge gefeiert.

Essen steht bei 64 Punkten. Auch Aufsteiger Duisburg mischt weiter ganz vorne mit. Der MSV setzte sich mit 4:1 bei Waldhof Mannheim durch.

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