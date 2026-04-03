Joker Badjie trifft spät: Osnabrück kurz vor 2.-Liga-Rückkehr

SID 18.04.2026 • 16:02 Uhr Der Tabellenführer liegt vier Runden vor Schluss sieben Punkte vor dem Relegationsplatz. Auch Duisburg siegt und ist vorerst Dritter.

Mit einem späten Tor seines Jokers Ismail Badjie hat der VfL Osnabrück einen weiteren großen Schritt zur Rückkehr in die 2. Bundesliga nach zwei Jahren gemacht. Der Tabellenführer der 3. Liga siegte beim FC Ingolstadt mit 1:0 (0:0), weil der eingewechselte 20-Jährige in der 83. Minute seinen achten Saisontreffer erzielte.

Der achte Aufstieg ins deutsche Unterhaus ist nach dem neunten Dreier in den letzten zehn Spielen nahe, der Vorsprung vor dem Relegationsplatz beträgt vier Runden vor Schluss weiter sieben Punkte.

Duisburg siegt, Hansa patzt

Auf den dritten Platz verbesserte sich vorerst der MSV Duisburg mit dem 3:1 (1:1) gegen die TSG Hoffenheim II, der dritte Sieg in Folge unterstrich die Aufstiegsambitionen des Ex-Bundesligisten.

Hansa Rostock patzte dagegen mit dem 0:0 beim bereits als Absteiger feststehenden Tabellenletzten 1. FC Schweinfurt – trotz Überzahl in der Schlussphase, kletterte aber auf Rang vier. Der SC Verl bleibt nach dem 2:0 (0:0) gegen Viktoria Köln Sechster.

Der 1. FC Saarbrücken vergrößerte mit dem 0:0 gegen 1860 München den Abstand zum ersten Abstiegsplatz vorerst auf neun Punkte.

Lobinger-Doppelpack ebnet MSV-Sieg