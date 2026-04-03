3. Liga: Rostock wahrt Aufstiegstraum

SID 08.04.2026 • 21:13 Uhr Das Aufstiegsrennen in der 3. Liga wird immer spannender. Nun meldet sich Hansa Rostock zurück.

Mit einem Sieg im Verfolgerduell hat Hansa Rostock in der 3. Liga seine Aufstiegschancen gewahrt. Das Team von Trainer Daniel Brinkmann gewann am Mittwochabend 2:1 (0:1) beim SC Verl und sprang auf den fünften Tabellenplatz. Rostock hat fünf Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz und vier auf den Relegationsrang, Verl liegt auf Platz sechs.

Hansa kontert, Aufstiegshoffnung lebt

Berkan Taz (45.) brachte Verl mit einem direkten Freistoßtreffer in Führung. Doch Rostock konterte durch Christian Kinsombi (54.) und Emil Holten (58.), Hansa sendete damit vier Tage nach dem 2:3 gegen Viktoria Köln ein Lebenszeichen im Rennen um den Aufstieg. Die Partie war kurzzeitig unterbrochen worden, weil Rostocker Banner über einem Fluchttor hingen.

Alemannia Aachen verpasste beim 1:1 (1:0) beim 1. FC Saarbrücken trotz langer Überzahl und der frühen Führung den sechsten Sieg nacheinander. Jonas Oehmichen (24.) hatte für die Aachener das 1:0 erzielt, doch Saarbrücken bewies nach der Gelb-Roten Karte gegen Kaan Caliskaner (51.) Moral und glich noch durch Florian Pick (81) aus.