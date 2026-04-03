3. Liga-Schock: SC Verl verliert 0:1 in Ulm – Aufstieg wackelt

Der SC Verl hat im engen Aufstiegsrennen in der 3. Fußball-Liga einen Rückschlag kassiert. Die Ostwestfalen verloren am 31. Spieltag beim Abstiegskandidaten SSV Ulm nach einem schwachen Auftritt mit 0:1 (0:1) und verpassten den Sprung zurück auf den Relegationsplatz drei.
Verl patzt gegen Abstiegskandidat
Im engen Aufstiegsrennen der 3. Liga hat der SC Verl einen Rückschlag kassiert. Die beste Offensive der Liga findet in Ulm kein Durchkommen.
Ulms Torschütze Niklas Kölle (r.)
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Zweitliga-Absteiger Ulm schöpfte durch den ersten Sieg nach acht Spielen wieder etwas Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt.
Niklas Kölle (42.) erzielte den Treffer für die Ulmer, die sich vor allem in der ersten Halbzeit den Dreier verdienten. Verls Offensive, mit 70 Treffern die erfolgreichste der Liga, blieb weitgehend harmlos.
Die Gäste mussten Energie Cottbus in der Tabelle passieren lassen, die Brandenburger liegen nun drei Punkte vor dem Vierten aus Verl. Ulms Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz bleibt bei acht Punkten, nachdem der 1. FC Saarbrücken mit 1:0 (1:0) gegen den FC Ingolstadt gewann.