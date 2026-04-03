3. Liga-Schock: SC Verl verliert 0:1 in Ulm – Aufstieg wackelt

SID 05.04.2026 • 15:37 Uhr Im engen Aufstiegsrennen der 3. Liga hat der SC Verl einen Rückschlag kassiert. Die beste Offensive der Liga findet in Ulm kein Durchkommen.

Der SC Verl hat im engen Aufstiegsrennen in der 3. Fußball-Liga einen Rückschlag kassiert. Die Ostwestfalen verloren am 31. Spieltag beim Abstiegskandidaten SSV Ulm nach einem schwachen Auftritt mit 0:1 (0:1) und verpassten den Sprung zurück auf den Relegationsplatz drei.

Zweitliga-Absteiger Ulm schöpfte durch den ersten Sieg nach acht Spielen wieder etwas Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt.

Niklas Kölle (42.) erzielte den Treffer für die Ulmer, die sich vor allem in der ersten Halbzeit den Dreier verdienten. Verls Offensive, mit 70 Treffern die erfolgreichste der Liga, blieb weitgehend harmlos.