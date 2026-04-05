Chaos in Aue: Trainer Dabrowski raus – Tarnat tritt zurück

Der stark vom Abstieg bedrohte Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue hat Trainer Christoph Dabrowski nach nur acht Wochen im Amt entlassen. Auch Co-Trainer Lars Fuchs muss gehen, dazu trat Sport-Geschäftsführer Michael Tarnat zurück. Das gab der Verein einen Tag nach dem 3:5 gegen die TSG Hoffenheim II bekannt. In neun Spielen unter Dabrowski hatte Aue nur zwei Punkte geholt.
Aue entlässt Trainer Dabrowski nach nur acht Wochen
Tarnat bedauert schwache Aue-Bilanz
„Ich bedauere sehr, mit dieser enttäuschenden Bilanz meiner Tätigkeit das Erzgebirge zu verlassen und wünsche dem Kumpelverein alles Gute“, sagte Ex-Nationalspieler Tarnat, der erst im Januar das Amt übernommen hatte. Neben dem sportlichen Absturz hätten auch „unterschiedliche Auffassungen zur sportlichen Ausrichtung“ zur Trennung geführt, hieß es in der Mitteilung des Vereins.
Shubitidze übernimmt Verantwortung fürs Team
Ab sofort übernehmen Nachwuchsleiter Khvicha Shubitidze und Enrico Kern die Verantwortung für die Mannschaft. Den Kader der Zukunft sollen Steffen Ziffert, Sportvorstand Jens Haustein und Shubitidze planen.
Aue stellt Weichen zur Trendwende
„Christoph Dabrowski, Lars Fuchs und Michael Tarnat haben sich stets mit vollem Einsatz engagiert und alles versucht, in die Erfolgsspur zurückzukehren. Die nun eingeleiteten Maßnahmen sollen die Weichen für eine Trendwende stellen“, sagte Haustein. Aue liegt nach 31 Spieltagen weit hinter den Nicht-Abstiegsplätzen zurück und muss bereits für die Regionalliga planen.