Chaos in Aue: Trainer Dabrowski raus – Tarnat tritt zurück

SID 05.04.2026 • 15:19 Uhr Die sportliche Führung fliegt nach einer steilen Talfahrt raus. Zudem tritt Sport-Geschäftsführer Michael Tarnat zurück.

Der stark vom Abstieg bedrohte Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue hat Trainer Christoph Dabrowski nach nur acht Wochen im Amt entlassen. Auch Co-Trainer Lars Fuchs muss gehen, dazu trat Sport-Geschäftsführer Michael Tarnat zurück. Das gab der Verein einen Tag nach dem 3:5 gegen die TSG Hoffenheim II bekannt. In neun Spielen unter Dabrowski hatte Aue nur zwei Punkte geholt.

Tarnat bedauert schwache Aue-Bilanz

„Ich bedauere sehr, mit dieser enttäuschenden Bilanz meiner Tätigkeit das Erzgebirge zu verlassen und wünsche dem Kumpelverein alles Gute“, sagte Ex-Nationalspieler Tarnat, der erst im Januar das Amt übernommen hatte. Neben dem sportlichen Absturz hätten auch „unterschiedliche Auffassungen zur sportlichen Ausrichtung“ zur Trennung geführt, hieß es in der Mitteilung des Vereins.

Shubitidze übernimmt Verantwortung fürs Team

Ab sofort übernehmen Nachwuchsleiter Khvicha Shubitidze und Enrico Kern die Verantwortung für die Mannschaft. Den Kader der Zukunft sollen Steffen Ziffert, Sportvorstand Jens Haustein und Shubitidze planen.

Aue stellt Weichen zur Trendwende