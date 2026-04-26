Energie Cottbus siegt in Köln – Osnabrücks Aufstieg vertagt!

SID 26.04.2026 • 15:23 Uhr Die Lausitzer legen im Fernduell mit Rot-Weiss Essen vor. Damit müssen auch die Feierlichkeiten beim Tabellenführer noch ein wenig warten.

Drittligist Energie Cottbus arbeitet weiter aussichtsreich an der Rückkehr in die 2. Bundesliga und hat nebenbei den Aufstieg des VfL Osnabrück vertagt. Die Lausitzer erkämpften am Sonntag bei Viktoria Köln ein 2:0 (1:0) und stehen vorerst als Zweiter auf einem direkten Aufstiegsplatz. Rot-Weiss Essen spielt am Nachmittag allerdings noch gegen den 1. FC Saarbrücken (16.30 Uhr/MagentaTV) und kann Cottbus mit einem Sieg wieder auf den Relegationsrang verdrängen.

Energie verzögert Osnabrücks Aufstiegsjubel