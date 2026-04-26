Energie Cottbus siegt in Köln – Osnabrücks Aufstieg vertagt!

Drittligist Energie Cottbus arbeitet weiter aussichtsreich an der Rückkehr in die 2. Bundesliga und hat nebenbei den Aufstieg des VfL Osnabrück vertagt. Die Lausitzer erkämpften am Sonntag bei Viktoria Köln ein 2:0 (1:0) und stehen vorerst als Zweiter auf einem direkten Aufstiegsplatz. Rot-Weiss Essen spielt am Nachmittag allerdings noch gegen den 1. FC Saarbrücken (16.30 Uhr/MagentaTV) und kann Cottbus mit einem Sieg wieder auf den Relegationsrang verdrängen.
Cottbus siegt in Köln – Osnabrücks Aufstieg vertagt
Die Lausitzer legen im Fernduell mit Rot-Weiss Essen vor. Damit müssen auch die Feierlichkeiten beim Tabellenführer noch ein wenig warten.
Cottbus jubelt in Köln
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Energie verzögert Osnabrücks Aufstiegsjubel
Erik Engelhardt (18.) und King Manu (75.) trafen zum Arbeitssieg in Köln, die Viktoria vergab dabei einige gute Chancen auf einen eigenen Treffer. Energie verhinderte damit auch die vorzeitige Aufstiegsfeier des Tabellenführers Osnabrück. Der VfL (73) ist praktisch aber kaum noch abzufangen. Cottbus liegt sieben Punkte zurück, für Essen sind es vor dem Spiel gegen Saarbrücken neun Punkte – und genau neun Zähler sind an den verbleibenden drei Spieltagen noch zu gewinnen.