Alemannia Aachen: 3:1 bei Jahn Regensburg – Aufstiegs-Traum lebt

Alemannia Aachen hält seine unverhoffte Chance auf den Aufstieg in der 3. Fußball-Liga weiter am Leben. Die Kaiserstädter setzten ihre Aufholjagd unter Trainer Mersad Selimbegovic zum Auftakt des 34. Spieltags fort, bei Jahn Regensburg gewann die Alemannia mit 3:1 (0:1) und rückte vorerst auf sechs Punkte an den Relegationsplatz drei heran.

Gindorf-Doppelpack treibt Aachen nach oben

Top-Torjäger Lars Gindorf mit seinen Saisontoren 21 und 22 (48./52.) und Mika Schroers mit seinem 18. Treffer (88.) schossen das zweitbeste Team im Jahr 2026 zum Sieg. Aus den letzten 14 Spielen holten die Aachener 33 von 52 möglichen Punkten. Nach Platz 17 nach der Hinrunde liegt das Team von Selimbegovic, der lange für Regensburg spielte und dort auch seine Trainerkarriere begann, mittlerweile auf Rang sieben. Der Jahn, den Eric Hottmann (34.) in Führung brachte, bleibt Zwölfter.