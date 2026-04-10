"Richtig scheiße" - Hansa Rostock verurteilt eigene Fans

SID 10.04.2026 • 17:14 Uhr Beim Auswärtsspiel in Verl benehmen sich Hansa-Fans massiv daneben. Der Klub verurteilt die Anhänger.

Hansa Rostock hat das Fehlverhalten einiger Fans beim Drittliga-Auswärtsspiel gegen den SC Verl scharf verurteilt. „Um es mit den Worten unseres Trainers zu sagen: Das ist richtig scheiße!“, teilte Hansa mit. Gastgeber Verl sprach am Freitag von „völlig inakzeptablen Vorkommnissen“ bei der am Mittwoch durchgeführten Partie.

In der ersten Halbzeit war ein Verl-Spieler aus dem Gästeblock mit einer Schnapsflasche beworfen worden, ein zweiter wurde mit dem Inhalt eines Getränkebechers beschüttet. Nach der Pause kam es im Gästeblock zu einer Rauchentwicklung, der die Feuerwehr auf den Plan rief. Beide Vorkommnisse hatten eine Spielunterbrechung zur Folge.

Hansa-Fans richten massive Schäden an

„Die Anhänger von Hansa Rostock haben Schäden im fünfstelligen Bereich hinterlassen, insbesondere sind Zäune, Imbisswagen und Sanitäranlagen teilweise stark beschädigt worden. Laut Aussagen des Sicherheitsdienstes sind Mitarbeiter teilweise massiv bedroht worden“, sagte Verls Vorstand Mario Lüke.