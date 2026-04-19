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3.-Liga-Wahnsinn: Cigerci-Hattrick! Cottbus dreht 1:3 gegen Essen

Hattrick-Wahnsinn! 1:3 noch gedreht

Nach einer spektakulären Aufholjagd rückt Energie Cottbus im Aufstiegsrennen in der 3. Liga bis auf einen Punkt an Essen heran.
Die Highlights der Partie VfL Osnabrück - Energie Cottbus aus der 3. Liga im Video.
SID
Nach einer spektakulären Aufholjagd rückt Energie Cottbus im Aufstiegsrennen in der 3. Liga bis auf einen Punkt an Essen heran.

Dank einer furiosen Aufholjagd hat Energie Cottbus im Spitzenspiel der 3. Fußball-Liga wichtige Punkte im Aufstiegsrennen gesammelt und gleichzeitig gehörig Druck auf den direkten Konkurrenten Rot-Weiss Essen aufgebaut.

Die Lausitzer besiegten RWE am Sonntagnachmittag nach einem spektakulären Spielverlauf mit 5:3 (1:2) und kletterten in der Tabelle zurück auf Relegationsrang drei.

Cigerci-Hattrick dreht Partie gegen Essen

Erik Engelhardt (32.) hatte für Cottbus in der ersten Hälfte getroffen, Tolcay Cigerci (73., Foulelfmeter, 78., 82.) machte mit seinem Hattrick in Hälfte zwei dann einen 1:3-Rückstand wett – kurz vor Schluss traf zudem noch Merveille Biankadi (90.+2). Für Essen waren Ramien Safi (21.), Torben Müsel (39.) und Marek Janssen (53.) erfolgreich.

Mit 64 Punkten ist Essen zwar weiterhin Tabellenzweiter, der Rückstand auf Spitzenreiter Osnabrück aber beträgt nun bereits sechs Punkte, während der Vorsprung auf Cottbus sowie das punktgleiche Duisburg auf Platz vier auf einen Zähler geschmolzen ist.

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