3.-Liga-Wahnsinn: Cigerci-Hattrick! Cottbus dreht 1:3 gegen Essen

SID 19.04.2026 • 15:32 Uhr Nach einer spektakulären Aufholjagd rückt Energie Cottbus im Aufstiegsrennen in der 3. Liga bis auf einen Punkt an Essen heran.

Dank einer furiosen Aufholjagd hat Energie Cottbus im Spitzenspiel der 3. Fußball-Liga wichtige Punkte im Aufstiegsrennen gesammelt und gleichzeitig gehörig Druck auf den direkten Konkurrenten Rot-Weiss Essen aufgebaut.

Die Lausitzer besiegten RWE am Sonntagnachmittag nach einem spektakulären Spielverlauf mit 5:3 (1:2) und kletterten in der Tabelle zurück auf Relegationsrang drei.

Cigerci-Hattrick dreht Partie gegen Essen

Erik Engelhardt (32.) hatte für Cottbus in der ersten Hälfte getroffen, Tolcay Cigerci (73., Foulelfmeter, 78., 82.) machte mit seinem Hattrick in Hälfte zwei dann einen 1:3-Rückstand wett – kurz vor Schluss traf zudem noch Merveille Biankadi (90.+2). Für Essen waren Ramien Safi (21.), Torben Müsel (39.) und Marek Janssen (53.) erfolgreich.