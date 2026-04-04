7. Sieg: Osnabrück überrennt Schweinfurt 4:0 – Aufstieg winkt!

Der VfL Osnabrück liegt in der 3. Fußball-Liga weiter klar auf Aufstiegskurs. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz besiegte das Schlusslicht 1. FC Schweinfurt 05 4:0 (2:0) und führt die Tabelle nach dem siebten Erfolg in Serie mit 64 Punkten vor Energie Cottbus (57 Zähler) an. Cottbus kam nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg zu einem 3:0 (2:0) beim Tabellenvorletzten TSV Havelse.