3. Liga: Historischer Abstieg fix

SID 25.04.2026 • 16:05 Uhr Der Abstieg von Erzgebirge Aue ist fix. Der Traditionsverein stürzt erstmals in die Viertklassigkeit ab.

Der Abstieg von Erzgebirge Aue aus der 3. Liga ist perfekt. Der langjährige Zweitligist kann nach dem 2:2 (1:1) gegen Wehen Wiesbaden die vier Abstiegsplätze an den abschließenden drei Spieltagen nicht mehr verlassen.

Für Aue ist es ein historischer Absturz. Der Traditionsverein stürzt durch den Abstieg in die Regionalliga erstmals in der Vereinsgeschichte in die Viertklassigkeit ab.

Für den Traditionsverein aus der Kleinstadt mit nur 20.000 Einwohnern eine echte Katastrophe, denn über Jahrzehnte ging vom Verein trotzdem eine große Strahlkraft aus. Als BSG Wismut wurde der Verein immerhin dreimal DDR-Meister.

Auch nach der Wende war man sehr erfolgreich und spielte insgesamt 16 Jahre in der 2. Bundesliga.

3. Liga: Osnabrück kurz vor dem Aufstieg

Der VfL Osnabrück steht vor der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz besiegte den SC Verl mit 2:1 (0:1) und führt die Tabelle der 3. Liga mit 73 Punkten souverän an. Wenn Energie Cottbus (63) am Sonntag bei Viktoria Köln verliert, ist Osnabrück aufgestiegen. Der Tabellenzweite Rot-Weiss Essen (64) erwartet am Sonntag den 1. FC Saarbrücken.