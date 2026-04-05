Zwei Trainer und Sportchef weg! Personal-Beben bei Traditionsklub

Großes Personal-Beben beim FC Erzgebirge Aue: Trainer Christoph Dabrowski und sein Assistent Lars Fuchs wurden nach nur acht Wochen mit sofortiger Wirkung wieder freigestellt. Zudem erklärte Sportchef Michael Tarnat seinen Rücktritt. Das teilte der Verein am Sonntag offiziell mit.
Personal-Beben bei Traditionsklub
„Christoph Dabrowski, Lars Fuchs und Michael Tarnat haben sich stets mit vollem Einsatz engagiert und alles versucht, in die Erfolgsspur zurückzukehren. Die nun eingeleiteten Maßnahmen sollen die Weichen für eine Trendwende stellen“, wird Sportvorstand Jens Haustein in einer Mitteilung zitiert.
3. Liga: Aue spielt eine desolate Rückrunde
Aue steht in der 3. Liga mit dem Rücken zur Wand. Der Traditionsklub liegt nach 31 Spieltagen auf dem 18. Platz und hängt neun Punkte hinter dem rettenden Ufer zurück. Besonders alarmierend ist die Entwicklung in der Rückrunde. Aus zwölf Spielen holte das Team nur zwei Zähler, einen Sieg gab es nicht. Am Samstag kassierte die Mannschaft eine 3:5-Klatsche gegen die TSG Hoffenheim II.
Kurzfristig baut der Verein nun auf eine interne Lösung. Nachwuchsleiter Khvicha Shubitidze und Ex-Profi Enrico Kern sollen die Sachsen durch die kommenden Wochen und den Saisonendspurt führen. Der Abstieg in die Viertklassigkeit scheint allerdings nur noch mit einem Wunder abzuwenden zu sein.