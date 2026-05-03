3. Liga: Bitterer Dämpfer für Duisburg

SID 08.05.2026 • 21:02 Uhr Der MSV Duisburg muss im Rennen um die Rückkehr in die 2. Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen. Dennoch rücken die Meidericher vorübergehend auf Rang zwei vor.

Der MSV Duisburg hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga vorübergehend Platz zwei übernommen, aber wichtige Punkte liegengelassen. Die Meidericher kamen zum Auftakt des 37. Spieltags beim bereits feststehenden Absteiger Erzgebirge Aue nicht über ein 0:0 hinaus. Durch das Remis schob sich der Aufsteiger aber an Energie Cottbus vorbei.

Die Lausitzer können am Samstag (14.00 Uhr) dank des leicht besseren Torverhältnisses bereits mit einem Unentschieden gegen Wehen Wiesbaden wieder vorbeiziehen. Ein Sieg würde Duisburg um zwei Punkte distanzieren. Auch Rot-Weiss Essen könnte mit einem Dreier mit dem MSV nach Punkten gleichziehen.

3. Liga: Duisburg leidet unter Auswärtsschwäche

Die Duisburger taten sich im Erzgebirge schwer, wie so oft auf fremden Plätzen in dieser Saison. 14 Heimsiegen stehen auswärts nur fünf Erfolge gegenüber. Die Gäste vergaben mehrere gute Chancen, Aues Torhüter Louis Lord zeichnete sich immer wieder aus.