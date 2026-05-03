Später Big Point! Der Aufstieg in die 2. Bundesliga ist ganz nahe

SID 09.05.2026 • 16:12 Uhr Energie Cottbus gewinnt spät. Dahinter liegen der MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen im Kampf um den Relegationsplatz nun punktgleich. Ein Spieltag folgt noch.

Energie Cottbus hat im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga nach einem Last-Minute-Sieg alle Trümpfe in der Hand. Das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz gewann am vorletzten Spieltag 2:1 (1:1) gegen den SV Wehen Wiesbaden und festigte Rang zwei mit nun 69 Punkten. Mit einem Sieg am kommenden Samstag bei Jahn Regensburg wäre die Rückkehr in die zweite Liga perfekt.

Dahinter liegen Aufsteiger MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen (jeweils 67) im Kampf um den Relegationsplatz gleichauf.

Energie Cottbus ist der 2. Bundesliga ganz nahe

Moritz Hannemann (41.) glich nach einem Rückstand durch Lukas Schleimer (37.) für Cottbus aus. In der 89. Minute traf der eingewechselte Tolga Cigerci aus der Distanz und sorgte im Stadion der Freundschaft für einen Jubelsturm.

Eine Woche nach dem Tod des einstigen Klublenkers Dieter Krein – für den es vor dem Spiel eine Schweigeminute gab – ist die Rückkehr ins größere Rampenlicht für den früheren Bundesligisten greifbar nahe.

„Vielleicht sollte es so kommen, dass Tolga Cigerci das Tor erzielt“, jubelte Wollitz bei MagentaSport: „Er ist ist eine absolute Persönlichkeit, ein absoluter Wir-Mensch.“

Wollitz berichtete auch von einer persönlichen Geste des Matchwinners nach Abpfiff: „Und wenn dann ein Spieler wie Cigerci nach dem Spiel sagt: ‚Trainer: Das Tor habe ich für dich geschossen‘, dann weiß ich was wir hier für eine Basis haben.“

3. Liga: Aufstiegskrimi spitzt sich zu

RWE gewann am Samstag nach zuletzt drei Niederlagen in Folge 1:0 (0:0) gegen den SC Verl, Gianluca Swajkowski traf in der 50. Minute. Im Saisonfinale muss Essen in Ulm antreten. Nachbar Duisburg war am Freitag nicht über ein 0:0 bei Erzgebirge Aue hinausgekommen, hat gegenüber RWE vor dem finalen Heimspiel gegen Viktoria Köln als Tabellendritter aber eine um sechs Tore bessere Tordifferenz.