3. Liga: Neuer Derbystar-Ball enthüllt – Premiere am 7. August

SID 29.05.2026 • 12:01 Uhr Zur kommenden Saison erhält die 3. Fußball-Liga erstmals einen Spielball mit eigenem Design. Dieser wird am 7. August beim Eröffnungsspiel der Saison 2026/2027 seine Premiere feiern.

Die 3. Fußball-Liga erhält zur kommenden Saison erstmals einen Spielball mit eigenem Design. Der Deutsche Fußball-Bund und der Sportartikelhersteller Derbystar präsentierten am Freitag den neuen Ball, der auf dem Modell Brillant APS basiert.

Das Design kombiniert kontrastreiche Elemente in Weiß, Schwarz sowie Grünakzente mit klaren Formen, auch der Drittliga-Claim „ZEIGT’S UNS“ wurde eingebunden.

Neuer Spielball für die 3. Liga

„Wir freuen uns, gemeinsam mit unserem Partner, den Klubs und Spielern erneut einen Ball auf höchstem Niveau zur Verfügung zu stellen, der optimal zur 3. Liga passt und die Wettbewerbsintegrität stärkt“, sagte Manuel Hartmann, der für die 3. Liga zuständige Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH & Co. KG.