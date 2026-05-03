3. Liga: Spielmacher Cigerci und Trainer Schultz ausgezeichnet

SID 11.05.2026 • 15:22 Uhr Der Profi des FC Energie Cottbus gewinnt die Wahl zum Spieler der Saison historisch knapp. Bei Meistercoach Timo Schultz ist die Entscheidung deutlicher.

Tolcay Cigerci ist in der 3. Liga zum Spieler der Saison 2025/26 gewählt worden. Der Spielmacher des Tabellenzweiten FC Energie Cottbus setzte sich in den Votings unter Trainern, Kapitänen und Fans knapp gegen Liga-Toptorjäger Lars Gindorf von Alemannia Aachen durch. Als Trainer der Saison wird Meistercoach Timo Schultz vom VfL Osnabrück ausgezeichnet. Newcomer der Spielzeit ist Noah Darvich vom VfB Stuttgart II.

Beim Spieler der Saison war es noch nie so spannend wie in diesem Jahr: Bei insgesamt mehr als 30.000 abgegebenen Fan-Stimmen lag Cigerci am Ende mit 52:48 Prozent vor Gindorf. Schultz setzte sich in der Stichwahl mit 75 Prozent gegen Tobias Strobl vom SC Verl durch. Die drei Preisträger bekommen ihre Trophäen am Samstag im Rahmen des letzten Spieltags vom DFB verliehen.