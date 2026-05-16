Cottbus steigt auf - Riesen-Drama in Duisburg

SID 16.05.2026 • 15:29 Uhr Nach zwölf Jahren ist Energie Cottbus wieder zweitklassig. Rot-Weiss Essen geht derweil dramatisch in die Relegation - Duisburg ist der große Verlierer des letzten Spieltages.

Irres Drama am letzten Spieltag der 3. Liga! Nach einem wahnsinnigen Ende schnappte sich Rot-Weiss Essen durch ein ganz spätes 3:2 (2:2) beim bereits zuvor feststehenden Absteiger SSV Ulm den Relegationsplatz. Ben Hüning erzielte den Siegtreffer der Gäste in der Nachspielzeit. Essen spielt am 22. und 26. Mai gegen den Drittletzten der 2. Liga.

Großer Verlierer dagegen war der MSV Duisburg, der durch den Sieg der Essener auf den vierten Platz abrutschte. Der Aufsteiger musste sich mit einem 1:1 (0:0) gegen Viktoria Köln begnügen. Drittliga-Meister Osnabrück gewann zum Abschluss beim VfB Stuttgart II mit 4:3 (2:0).

Cottbus kehrt zurück in Liga 2

Energie Cottbus ist nach zwölf Jahren wieder in die 2. Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Durch ein 1:0 (1:0) bei Jahn Regensburg machte die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz am 38. Spieltag den Aufstieg perfekt. 2014 war Energie letztmals aus der 2. Liga abgestiegen, von 2016 bis 2018 sowie von 2019 bis 2024 hatte Cottbus sogar in der viertklassigen Regionalliga gespielt.