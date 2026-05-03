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Energie Cottbus trauert um Legende Krein - er führte sie in die Bundesliga

Cottbus trauert um Vereinslegende

Energie Cottbus trauert um seinen Ehrenpräsidenten Dieter Krein.
Dieter Krein verstarb im Alter von 84 Jahren
Dieter Krein verstarb im Alter von 84 Jahren
© IMAGO/Eisenhuth
SID
Energie Cottbus trauert um seinen Ehrenpräsidenten Dieter Krein.

Fußball-Drittligist Energie Cottbus trauert um seinen langjährigen Präsidenten Dieter Krein. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, starb der Ehrenpräsident am 2. Mai im Alter von 84 Jahren.

„Mit tiefer Betroffenheit und Fassungslosigkeit erhielten wir die Nachricht vom Tod unseres Ehrenpräsidenten. Sein Name wird für immer untrennbar mit der großen Erfolgsgeschichte unseres Vereins nach der Wende verbunden bleiben“, teilte der Verein mit.

Zuletzt hatte Krein Ende Januar noch den 60. Vereinsgeburtstag von Energie Cottbus begleitet. Der Klub sprach den Angehörigen, Freunden und Weggefährten sein Mitgefühl aus.

Krein führt Cottbus in Bundesliga

Krein prägte die erfolgreichste Phase der Vereinsgeschichte maßgeblich. Als Präsident führte er Energie 1997 vom Amateurfußball in den Profifußball und 2000 erstmals in die Bundesliga, in der sich der Verein drei Spielzeiten halten konnte.

2006 folgte die Rückkehr ins Oberhaus, weitere drei Jahre später erneut der Abstieg in Liga zwei. Aktuell kämpft der Verein um den Aufstieg in die 2. Bundesliga nach zwölf Jahren in der Regionalliga und 3. Liga.

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