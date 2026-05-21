Hansa-Fan nach Tribünensturz gestorben

SID 21.05.2026 • 22:09 Uhr Hansa Rostock und seine Fans tragen Trauer. Für den Verein "spielt Fußball in solchen Momenten keine Rolle mehr".

Drittligist Hansa Rostock und seine Fans tragen Trauer: Ein Anhänger der Kogge ist fünf Tage nach seinem Sturz von einer Tribüne im letzten Saisonspiel beim 1. FC Saarbrücken (4:3) seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte der Verein unter Berufung auf die Familie des verstorbenen Fans mit.

„Wir trauern gemeinsam mit der gesamten weiß-blauen Familie. In solchen Momenten spielt Fußball keine Rolle mehr. Was bleibt, ist die Erinnerung an einen von uns“, schrieb der FC Hansa auf seiner Vereinshomepage.

Angaben der Bild-Zeitung zufolge geht die Polizei nach ihren bisherigen Ermittlungen von einem Unfall ohne Fremdverschulden aus.