Ingolstadt: Klarheit nach Beiersdorfer-Aus

SID 05.05.2026 • 14:33 Uhr Der FC Ingolstadt hat nach der Trennung von Dietmar Beiersdorfer die erste Personalentscheidung getroffen. Neuer Geschäftsführer wird ein langjähriger Klubmitarbeiter.

Fußball-Drittligist FC Ingolstadt hat nach der Trennung von Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer die erste Personalentscheidung für seine zukünftige Ausrichtung getroffen. Florian Günzler wird mit sofortiger Wirkung neuer Geschäftsführer Finanzen und Organisation.

Der 45-Jährige, der dem Klub bereits seit 2006 angehört, kümmert sich übergangsweise bis zur Besetzung der neuen Positionen auch um die weiteren geschäftsführenden Aufgabenfelder.

Günzlers Karriere in Ingolstadt

Günzler arbeitete von 2008 bis 2024 in teamleitender Funktion bei der GmbH des Ingolstädter Stadionbetreibers. Seine Laufbahn bei den Schwarz-Roten begann er 2006 als Praktikant, von 2007 bis 2019 war er zunächst als Leiter der Geschäftsstelle.