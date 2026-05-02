Konkurrent mit 1:6-Klatsche! Sofa-Aufstieg in die 2. Liga

Der VfL Osnabrück kehrt nach zwei Jahren in der Drittklassigkeit in die 2. Bundesliga zurück.
Sofa-Aufstieg in die 2. Liga
Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz profitierte am Samstag vom Patzer des Verfolgers Rot-Weiss Essen und steht bereits vor dem eigenen Matchball am Sonntag bei Wehen Wiesbaden (16.30 Uhr) als erster Aufsteiger der 3. Liga fest.
3. Liga: Osnabrück vor Meisterschaft
Die Osnabrücker liegen mit 73 Punkten an der Spitze der Liga. Gewinnt der VfL in Hessen, ist der langjährige Zweitligist nach 2010 und 2019 zum dritten Mal Meister der 3. Liga. Auch eine vorige Niederlage von Energie Cottbus im Topspiel (13.30 Uhr) beim MSV Duisburg würde dafür reichen.
Es ist bereits der neunte Aufstieg der Osnabrücker in die 2. Liga, zuletzt spielten die Lila-Weißen in der Saison 2023/24 in der Zweitklassigkeit.
Heftiger Dämpfer für Essen
Essens Aufstiegshoffnungen erfuhren einen heftigen Dämpfer. Mit einem Sieg beim VfB Stuttgart II wäre die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat vorübergehend an Cottbus vorbei auf Rang zwei vorgestoßen, stattdessen setzte es ein 1:6 (0:2) und die dritte Pleite in Folge.
Holt Duisburg mindestens einen Punkt, fällt RWE auf Rang vier zurück.