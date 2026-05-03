Aufstieg perfekt: VfL Osnabrück feiert im Bus den Zweitliga-Coup

SID 03.05.2026 • 11:10 Uhr Der VfL Osnabrück steigt in die 2. Bundesliga auf. Die Feierlichkeiten finden in einem Hotel statt.

Die Spieler des VfL Osnabrück sprangen „von links nach rechts“ und bejubelten die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga. Im Hotel feierten die Spieler zu dem niederländischen Party-Klassiker, nachdem sie den entscheidenden Moment auf der Fahrt nach Wiesbaden im Mannschaftsbus erlebt hatten.

Schultz feiert Aufstieg ausgelassen

„Ich hoffe, das ist ein Aufstieg, den ich zum ersten und letzten Mal so erlebt habe“, sagte Trainer Timo Schultz: „Wir werden es trotzdem angemessen krachen lassen. Die Jungs werde ich nicht mehr einfangen können.“

Aufstieg vor Spiel in Wiesbaden

Durch die 1:6-Niederlage von Rot-Weiss Essen gegen den VfB Stuttgart II stand der Aufstieg für die Niedersachsen bereits am Samstagabend fest – obwohl sie erst am Sonntag (16.30 Uhr/Magenta Sport) bei Wehen Wiesbaden antreten müssen. „Die ersten Spieler sind schon auf mich zugekommen und haben gesagt: ‚Maximal fünf Minuten’“, berichtete Schultz: „Aber wir werden schon eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bekommen.“

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