Medien: Lizenz für 1860 München gefährdet

SID 26.05.2026 • 10:25 Uhr 1860 München sorgt sich offenbar um die Zukunft. Die Löwen müssen für ihre Linzenz angeblich bis 3. Juni einen Fehlbetrag von 2,7 Millionen Euro beim DFB nachweisen.

Fußball-Drittligist 1860 München zittert um die Lizenz für die kommende Saison. Wie Bild berichtet, müssen die Löwen bis zum 3. Juni mit einer Summe von 2,7 Millionen Euro ihre Liquidität beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) nachweisen.

Andernfalls droht dem Traditionsverein der Sturz in die Regionalliga.

1860: Hilft umstrittener Investor erneut?

In der Vergangenheit hatte der umstrittene Investor Hasan Ismaik Fehlbeträge stets ausgeglichen. Ob er nach dem gescheiterten Verkauf seiner Anteile im Sommer vergangenen Jahres erneut einspringt, erscheint bislang fraglich.