Transfer-Kracher: VfL Osnabrück verpflichtet Dynamo-Star Meißner

Der bisher nur ausgeliehene Angreifer Robin Meißner wechselt fest von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden zum künftigen Ligarivalen VfL Osnabrück. Durch den Aufstieg des VfL greift eine Kaufpflicht, wie Dynamo mitteilte.

Meißner glänzt als VfL-Torjäger

Mit 13 Treffern ist Meißner (26) der erfolgreichste VfL-Torschütze der Saison, zudem bereitete er zehn weitere Tore vor. „Robin hat vom ersten Tag an gezeigt, dass er hervorragend zu unserem Spiel und zu unserem Verein passt“, sagte VfL-Direktor Profifußball Joe Enochs.