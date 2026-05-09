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Transfer-Kracher: VfL Osnabrück verpflichtet Dynamo-Star Meißner

Osnabrück verpflichtet Top-Torjäger fest

Der bislang ausgeliehene Angreifer ist der erfolgreichste VfL-Torschütze.
Robin Meißner im VfL-Trikot
Robin Meißner im VfL-Trikot
© picture alliance / HMB Media/SID/Claus
SID
Der bislang ausgeliehene Angreifer ist der erfolgreichste VfL-Torschütze.

Der bisher nur ausgeliehene Angreifer Robin Meißner wechselt fest von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden zum künftigen Ligarivalen VfL Osnabrück. Durch den Aufstieg des VfL greift eine Kaufpflicht, wie Dynamo mitteilte.

Meißner glänzt als VfL-Torjäger

Mit 13 Treffern ist Meißner (26) der erfolgreichste VfL-Torschütze der Saison, zudem bereitete er zehn weitere Tore vor. „Robin hat vom ersten Tag an gezeigt, dass er hervorragend zu unserem Spiel und zu unserem Verein passt“, sagte VfL-Direktor Profifußball Joe Enochs.

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