Nach Abstieg: Wörle neuer Cheftrainer in Münster

SID 18.05.2026 • 19:20 Uhr Thomas Wörle soll den Neuaufbau von Preußen Münster in der 3. Liga leiten.

Preußen Münster setzt nach dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga auf Thomas Wörle als neuen Cheftrainer. Der 44-Jährige folgt auf Alois Schwartz, mit dem die Zusammenarbeit nach dem verpassten Klassenerhalt nicht fortgesetzt wird. Das teilten die Preußen am Montag mit. Zur Vertragsdauer machte Münster keine Angabe.

„Thomas kennt die 3. Liga und ihre Herausforderungen und hat bewiesen, dass er sie meistern kann“, sagte Ole Kittner, Geschäftsführer Sport, Strategie und Kommunikation. Wörle hatte nach zwei Meisterschaften und einem DFB-Pokalsieg mit den Frauen des FC Bayern den SSV Ulm aus der Regionalliga in die zweite Liga geführt, war dort aber im März 2025 entlassen worden und seitdem ohne Verein.