TSV Havelse abgestiegen – 3. Liga hat dritten Absteiger

SID 02.05.2026 • 16:10 Uhr Aufsteiger Havelse muss nach nur einem Jahr den Gang in die Regionalliga antreten. Zwei Spieltage vor Schluss ist der Abstieg nach einer deutlichen Pleite besiegelt.

Der TSV Havelse steht nach dem 1. FC Schweinfurt und Erzgebirge Aue als dritter Absteiger der 3. Liga fest. Die Niedersachsen verloren am 36. Spieltag beim SC Verl mit 0:4 (0:3), zwei Partien vor dem Ende beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer acht Punkte.

Verl hielt die Chance auf den Aufstieg am Leben. Vor den Spielen der Konkurrenz liegen die Ostwestfalen drei Punkte hinter Rot-Weiss Essen, das am späten Nachmittag (16.30 Uhr) beim VfB Stuttgart II antritt.

3. Liga: Gewitter sorgt für Unterbrechung

Hansa Rostock verpasste es beim 1:1 (1:0) bei Alemannia Aachen, als Sechster Druck auszuüben. Die Partie war wegen eines Gewitters in der ersten Halbzeit für über zehn Minuten unterbrochen gewesen.

Damit endet auch das zweite Gastspiel der Havelser in der 3. Liga nach nur einer Saison. Zur Spielzeit 2021/22 waren die Garbsener erstmals aufgestiegen, aber umgehend wieder in die Regionalliga Nord zurückgekehrt.

SSV Ulm steht ebenfalls vor dem Abstieg

Die Spatzen müssen um 16.30 Uhr gegen Viktoria Köln und auch die letzten beiden Partien gewinnen, um die TSG Hoffenheim II auf Rang 16 noch abfangen zu können.