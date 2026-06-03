Schock für 1860 München: Lizenz weg – Abstieg in Regionalliga

Der Traditionsklub 1860 München hat die Lizenz für die 3. Fußball-Liga nicht erhalten und muss zum zweiten Mal nach 2017 den Gang in die Regionalliga antreten. Der Klub konnte bis zum Ablauf der Frist (17.00 Uhr) keinen Nachweis über die Deckung einer fehlenden Etat-Summe von 2,7 Millionen Euro erbringen.
1860 München erhält keine Lizenz für die 3. Liga
Die Löwen können den Fehlbetrag von 2,7 Millionen Euro nicht aufbringen. Die Frist lief um 17.00 Uhr ab.
Der Traditionsklub 1860 kommt nicht zur Ruhe
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Ismaik-Zusage fehlt: 1860 in Not
„Ursächlich dafür ist eine nicht erfüllte Finanzierungszusage unseres Gesellschafters Hasan Ismaik und der mit ihm verbundenen Unternehmen“, hieß es im Statement der Münchner. Investor Ismaik teilte der Abendzeitung mit, dass dieser Mittwoch ein „trauriger Tag“ sei.
Die 1860-Geschäftsführung arbeite „eng mit erfahrenen Sachverständigen und Beratern aus den Bereichen Insolvenzrecht zusammen“, schrieben die Löwen weiterhin: „Ziel ist es, den Geschäftsbetrieb unter Wahrung der Rechte und Interessen der Gesellschaft geordnet aufrechtzuerhalten und gemeinsam mit unseren Sponsoringpartnern eine tragfähige Perspektive für die Zukunft zu entwickeln.“