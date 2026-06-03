Schock für 1860 München: Lizenz weg – Abstieg in Regionalliga

SID 03.06.2026 • 18:07 Uhr Die Löwen können den Fehlbetrag von 2,7 Millionen Euro nicht aufbringen. Die Frist lief um 17.00 Uhr ab.

Der Traditionsklub 1860 München hat die Lizenz für die 3. Fußball-Liga nicht erhalten und muss zum zweiten Mal nach 2017 den Gang in die Regionalliga antreten. Der Klub konnte bis zum Ablauf der Frist (17.00 Uhr) keinen Nachweis über die Deckung einer fehlenden Etat-Summe von 2,7 Millionen Euro erbringen.

Ismaik-Zusage fehlt: 1860 in Not

„Ursächlich dafür ist eine nicht erfüllte Finanzierungszusage unseres Gesellschafters Hasan Ismaik und der mit ihm verbundenen Unternehmen“, hieß es im Statement der Münchner. Investor Ismaik teilte der Abendzeitung mit, dass dieser Mittwoch ein „trauriger Tag“ sei.