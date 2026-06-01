3. Liga, Aufstiegsspiel heute live: Würzburg - Lok Leipzig im TV, Stream & Ticker

SPORT1 01.06.2026 • 15:30 Uhr Zwischen den Würzburger Kickers und dem 1. FC Lok Leipzig entscheidet sich, wer in die 3. Liga aufsteigt. So können Sie das Rückspiel der Aufstiegsspiele verfolgen.

Am Montag entscheidet sich, wer in der kommenden Saison die 3. Liga komplettiert. Die Würzburger Kickers empfangen den 1. FC Lok Leipzig zum Rückspiel der Aufstiegsspiele. Anstoß in der Akon Arena ist um 18.30 Uhr.

Die Franken gehen mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg aus dem Hinspiel in die Partie. Liam Omore (50.) traf am vergangenen Donnerstag für den Zweiten der Regionalliga Bayern, der 2022 aus der Drittklassigkeit abgestiegen war.

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Leipzig, der Meister der Regionalliga Nordost, steht derweil kurz davor, nach 2020 und 2025 zum dritten Mal den Aufstieg in den Playoffs zu verspielen.