Fortuna Düsseldorf holt Dominique Heintz ablösefrei bis 2028

SID 19.06.2026 • 15:46 Uhr Dominique Heintz ist der fünfte externe Neuzugang der Fortuna.

Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf treibt die Planungen für den Neustart in der 3. Fußball-Liga weiter voran. Wie der Klub am Freitag bekannt gab, kommt Innenverteidiger Dominique Heintz (32) ablösefrei vom Bundesligisten 1. FC Köln und erhält einen Vertrag bis 2028.

Heintz wird Fortunas fünfter Neuzugang

„Dominique hat uns in den Gesprächen signalisiert, dass er große Lust verspürt, die Herausforderung bei der Fortuna anzupacken“, sagte Sportvorstand Samir Arabi: „Er bringt nicht nur eine enorme Zweikampf- und Kopfballstärke mit, sondern hat darüber hinaus Qualitäten im Spielaufbau und starke Führungsqualitäten.“