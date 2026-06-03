Fortuna Düsseldorf holt Dominique Heintz ablösefrei bis 2028

Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf treibt die Planungen für den Neustart in der 3. Fußball-Liga weiter voran. Wie der Klub am Freitag bekannt gab, kommt Innenverteidiger Dominique Heintz (32) ablösefrei vom Bundesligisten 1. FC Köln und erhält einen Vertrag bis 2028.
Düsseldorf holt Bundesliga-Veteran
Dominique Heintz ist der fünfte externe Neuzugang der Fortuna.
Wechselt zu Fortuna Düsseldorf: Dominique Heintz
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Heintz wird Fortunas fünfter Neuzugang
„Dominique hat uns in den Gesprächen signalisiert, dass er große Lust verspürt, die Herausforderung bei der Fortuna anzupacken“, sagte Sportvorstand Samir Arabi: „Er bringt nicht nur eine enorme Zweikampf- und Kopfballstärke mit, sondern hat darüber hinaus Qualitäten im Spielaufbau und starke Führungsqualitäten.“
Heintz, der Erfahrung von 220 Bundesliga- und 91 Zweitligapartien mitbringt, ist der fünfte externe Neuzugang der Fortuna. Zuvor hatte der Verein bereits die Verpflichtungen von Jorrit Hendrix (Preußen Münster), Jomaine Consbruch (SpVgg Greuther Fürth), Sascha Risch (Dynamo Dresden) und Routinier Fabian Schleusener (Karlsruher SC) verkündet.