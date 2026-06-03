Zwangsabstieg 1860 München: TSV Havelse bleibt doch in 3. Liga

SID 11.06.2026 • 18:55 Uhr Als bestplatzierter Absteiger profitiert der Klub aus Niedersachsen vom Zwangsabstieg der Münchner und hält die Klasse als Liga-Neuling.

Lucky Loser: Der sportliche abgestiegene TSV Havelse hat durch den Zwangsabstieg des TSV 1860 München die Klasse in der 3. Fußball-Liga gehalten. Wie der DFB am Donnerstag bekannt gab, erhält der Klub aus Niedersachsen „als bestplatzierter sportlicher Absteiger“ den frei gewordenen Startplatz der Münchner und komplettiert somit das Teilnehmerfeld der 20 Mannschaften.

Havelse besteht Lizenzprüfung

Anders als beim TSV aus München, dem 2,7 Millionen Euro Etat-Summe zur Lizenz fehlten, hielten die Unterlagen von Havelse der Prüfung stand. So seien alle Zulassungskriterien im wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Bereich erfüllt worden. Das Team von Trainer Samir Ferchichi hatte die Saison ursprünglich mit 35 Punkten nach 38 Spieltagen auf Rang 17 beendet und stand damit als einer der vier Absteiger fest.

Nach dem Chaos bei den Löwen um die nicht erfüllten Lizenzbedingungen rutschte dafür Aufsteiger Havelse über den Strich auf Rang 16, während die Löwen trotz ihrer 56 Punkte das Schlusslicht darstellen. Dass wiederum Havelse und nicht etwa Lok Leipzig als Regionalliga-Meister Nordost den Zuschlag erhält, ist in der DFB-Spielordnung geregelt.