Fortuna Düsseldorf holt Schleusener ablösefrei: Vertrag bis 2028

Bei Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf nimmt das Gerüst für den Neustart in der 3. Fußball-Liga zunehmend Konturen an. Vom bisherigen Liga-Rivalen Karlsruher SC nahmen die Rheinländer am Donnerstag Routinier Fabian Schleusener ablösefrei als Verstärkung für den Angriff bis 2028 unter Vertrag.
Fortuna holt Sturmroutinier
Nach dem Zweitliga-Abstieg bastelt Düsseldorf weiter an einer Mannschaft für die "Mission Wiederaufstieg". Vom Karlsruher SC wechselt ein neuer Stürmer zu den Rheinländern.
Vierter Zugang für Pokalsieger
Der 34-Jährige, der im Laufe seiner Karriere in 237 Zweitliga-Begegnungen 55 Tore erzielte, ist beim früheren Pokalsieger der vierte Zugang.
Zuvor hatte der Verein bereits die Verpflichtungen von Jorrit Hendrix (Preußen Münster), Jomaine Consbruch (SpVgg Greuther Fürth) und Sascha Risch (Dynamo Dresden) verkündet.