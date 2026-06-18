Fortuna Düsseldorf holt Schleusener ablösefrei: Vertrag bis 2028

SID 18.06.2026 • 19:03 Uhr Nach dem Zweitliga-Abstieg bastelt Düsseldorf weiter an einer Mannschaft für die "Mission Wiederaufstieg". Vom Karlsruher SC wechselt ein neuer Stürmer zu den Rheinländern.

Bei Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf nimmt das Gerüst für den Neustart in der 3. Fußball-Liga zunehmend Konturen an. Vom bisherigen Liga-Rivalen Karlsruher SC nahmen die Rheinländer am Donnerstag Routinier Fabian Schleusener ablösefrei als Verstärkung für den Angriff bis 2028 unter Vertrag.

Vierter Zugang für Pokalsieger

Der 34-Jährige, der im Laufe seiner Karriere in 237 Zweitliga-Begegnungen 55 Tore erzielte, ist beim früheren Pokalsieger der vierte Zugang.