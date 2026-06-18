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Fortuna Düsseldorf holt Schleusener ablösefrei: Vertrag bis 2028

Fortuna holt Sturmroutinier

Nach dem Zweitliga-Abstieg bastelt Düsseldorf weiter an einer Mannschaft für die "Mission Wiederaufstieg". Vom Karlsruher SC wechselt ein neuer Stürmer zu den Rheinländern.
Fortuna-Trainer Alexander Ende ringt nach dem Total-Ausfall im Abstiegsduell gegen Fürth und dem daraus resultierenden Gang in die Drittklassigkeit um die richtigen Worte. So erklärt der Übungsleiter die krachende Pleite gegen Fürth.
SID
Nach dem Zweitliga-Abstieg bastelt Düsseldorf weiter an einer Mannschaft für die "Mission Wiederaufstieg". Vom Karlsruher SC wechselt ein neuer Stürmer zu den Rheinländern.

Bei Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf nimmt das Gerüst für den Neustart in der 3. Fußball-Liga zunehmend Konturen an. Vom bisherigen Liga-Rivalen Karlsruher SC nahmen die Rheinländer am Donnerstag Routinier Fabian Schleusener ablösefrei als Verstärkung für den Angriff bis 2028 unter Vertrag.

Vierter Zugang für Pokalsieger

Der 34-Jährige, der im Laufe seiner Karriere in 237 Zweitliga-Begegnungen 55 Tore erzielte, ist beim früheren Pokalsieger der vierte Zugang.

Zuvor hatte der Verein bereits die Verpflichtungen von Jorrit Hendrix (Preußen Münster), Jomaine Consbruch (SpVgg Greuther Fürth) und Sascha Risch (Dynamo Dresden) verkündet.

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