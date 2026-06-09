Brutal: Abgestürzter Traditionsklub verliert Identifikationsfigur

Daniel Höhn 09.06.2026 • 13:01 Uhr Florian Kastenmeier geht nicht mit Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga. Der Torwart wird den Klub verlassen.

Torwart Florian Kastenmeier verlässt den Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf. Das gaben der Keeper und der Klub am Montagabend bekannt.

„Liebe Fortunen, ich weiß, dass ihr lange auf diese Nachricht gewartet habt. Glaubt mir: Es war nie meine Absicht, alles so in die Länge zu ziehen. Aber es ist die emotional schwerste Entscheidung, die ich je treffen musste“, schrieb Kastenmeier bei Instagram.

Kastenmeier seit 2019 bei der Fortuna

Der Vertrag des Torhüters läuft im Sommer aus und wird auch nicht verlängert. Die Fortuna hätte Kastenmeier gerne gehalten.

„Wir haben uns sehr um Florian Kastenmeier bemüht, um die kleine Chance, dass er bei der Fortuna bleibt, zu nutzen. Flo hat uns die Wertschätzung für die Fortuna glaubhaft vermittelt, sieht seine Zukunft aber in einer höheren Liga. Das können wir nachvollziehen und bedanken uns bei ihm für sein großes Engagement“, wurde der neue Sportvorstand Sami Arabi auf der Vereinswebseite zitiert.

Das bestätigte auch der 28-Jährige: „Die Verantwortlichen haben viel versucht, um mich für den Neuaufbau zu gewinnen. Für diese Wertschätzung bin ich unendlich dankbar. Trotzdem muss ich einen neuen Weg einschlagen. Wohin er mich führt, kann ich heute noch nicht sagen. Es tut mir leid, dass ich euch dabei nicht weiter begleite.“

Kastenmeier „habe mir für meine Karriere Ziele gesetzt, die ich erreichen möchte. Am liebsten mit der Fortuna. Doch diese Ziele sind zuletzt in weite Ferne gerückt, und ich bin in einem Alter, in dem ich den nächsten Schritt gehen muss, um meinen persönlichen Weg weiterzugehen.“