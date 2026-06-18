Überraschung: Waldhof Mannheim holt Rui Mota als Cheftrainer

Fußball-Drittligist Waldhof Mannheim wird künftig vom Portugiesen Rui Mota trainiert. Die Kurpfälzer gaben am Donnerstag die Verpflichtung des 47-Jährigen als Nachfolger des Luxemburgers Luc Holtz bekannt.
Traditionsklub verkündet Trainer
Waldhof Mannheim wird künftig vom Portugiesen Rui Mota trainiert. Der Portugiese kommt aus Bulgarien in die Kurpfalz.
Neu in Mannheim: Rui Mota
© AFP/SID/NIKOLAY DOYCHINOV
Mota zuletzt bei Rasgrad
Zuletzt arbeitete Mota im vergangenen Jahr wenige Monate beim bulgarischen Serienmeister Ludogorez Rasgrad. Nach 14 Meisterschaften in Folge verpasste der Klub am Ende der abgelaufenen Spielzeit den Titel.
Die ambitionierten Mannheimer hatten die vergangene Saison auf Platz zehn beendet. Danach trennte sich der Klub von Holtz.