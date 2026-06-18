Überraschung: Waldhof Mannheim holt Rui Mota als Cheftrainer

SID 18.06.2026 • 13:17 Uhr Waldhof Mannheim wird künftig vom Portugiesen Rui Mota trainiert. Der Portugiese kommt aus Bulgarien in die Kurpfalz.

Fußball-Drittligist Waldhof Mannheim wird künftig vom Portugiesen Rui Mota trainiert. Die Kurpfälzer gaben am Donnerstag die Verpflichtung des 47-Jährigen als Nachfolger des Luxemburgers Luc Holtz bekannt.

Mota zuletzt bei Rasgrad

Zuletzt arbeitete Mota im vergangenen Jahr wenige Monate beim bulgarischen Serienmeister Ludogorez Rasgrad. Nach 14 Meisterschaften in Folge verpasste der Klub am Ende der abgelaufenen Spielzeit den Titel.