"Absoluter Wahnsinn" - Hansa-Fans erobern London

SID 26.07.2026 • 14:36 Uhr Hansa Rostock veranstaltet ein Testspiel in London. Tausende Anhänger reisen mit und verbreiten unfassbare Stimmung.

Über 6000 Hansa-Fans in London, Europapokal-Stimmung beim Testspiel eines deutschen Drittligisten: Diesen besonderen England-Trip werden die Fußballer von Hansa Rostock wohl nicht so schnell vergessen.

„Das war absoluter Wahnsinn“, sagte Stürmer Andreas Voglsammer am Samstag trotz der 0:3 (0:2)-Niederlage beim englischen Zweitligisten FC Watford im Vereins-TV: „Als wir zum Aufwärmen herauskamen, war das schon ein absoluter Gänsehautmoment.“

Hansa testet vor Tausenden Fans

Erstmals trugen die Rostocker ein Testspiel auf der Insel aus. Die Chance nutzten Tausende Fans und reisten zahlreich mit. „Du kommst am Flughafen in London an und alles ist voller Hansa-Fans. Du kommst hier ins Stadion rein, unfassbarer Rasen, Fußball pur – und du hast ein Heimspiel hier“, sagte Trainer Daniel Brinkmann.

Profi Jonas Dirkner staunte: „Wir sind zum Stadion gefahren, das war ein bisschen Europa-League- oder Champions-League-Feeling.“