Neuzugang Popp sicher: BVB-Frauen stürmen Richtung Bundesliga

SID 23.07.2026 • 09:31 Uhr Nach 14 Jahren beim VfL Wolfsburg wechselte Popp im Sommer nach Dortmund.

Alexandra Popp sieht bei Borussia Dortmund beste Voraussetzungen für den langfristigen Aufstieg des Frauenfußballs. Die frühere Nationalmannschaftskapitänin lobte im Interview mit den Ruhr Nachrichten die professionellen Strukturen beim Regionalligisten und traut dem BVB den Weg in die Bundesliga zu.

„Ich kann mir vorstellen, dass teilweise unsere Strukturen hier schon besser sind als bei einigen Klubs, die in der Bundesliga spielen“, sagte die 35-Jährige. Es spreche „für die Arbeit des BVB, für das, was wir vorhaben“, dass der Verein die Professionalisierung bereits in den unteren Ligen vorantreibe. Als Vorbilder nannte Popp die Entwicklung von Union Berlin und dem VfB Stuttgart: „Langsam und mit Geduld zu wachsen, ist ein wichtiges Gut.“

Popp lobt starke BVB-Strukturen

Nach 14 Jahren beim VfL Wolfsburg fühle sich der Wechsel in ihre Heimat inzwischen immer normaler an. „Ich fühle mich auf jeden Fall superwohl“, sagte Popp über ihre ersten Wochen beim BVB. Als Führungsspielerin wolle sie vor allem authentisch auftreten und ihre Erfahrung auf und neben dem Platz weitergeben. „Führung ist für mich erst mal, nichts Besonderes zu tun, stattdessen vor allem authentisch zu sein.“