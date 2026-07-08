3. Liga: Drittliga-Kracher zum Start fix

SID 08.07.2026 • 15:29 Uhr Den Auftakt in die neue Spielzeit machen Anfang August der SV Waldhof Mannheim und Fortuna Düsseldorf. Auch der weitere Spielplan wurde veröffentlicht.

Absteiger Fortuna Düsseldorf eröffnet am 7. August die neue Drittligasaison mit einem Auswärtsspiel beim SV Waldhof Mannheim.

Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt. Anstoß am Freitagabend ist um 19.00 Uhr.

3. Liga startet mit Traditionsteams

Für die Fortunen ist es nach dem Abstieg die erste Partie in der 3. Liga seit der Saison 2008/2009. Die Mannheimer freuen sich indes, zum zweiten Mal in Folge mit einem Heimspiel in eine Spielzeit zu starten.

Auch auf den anderen Plätzen wird zum Auftakt spannend. Der MSV Duisburg trifft auf den SV Meppen, der 1. FC Saarbrücken bekommt es mit Rot-Weiss Essen zu tun und Alemannia Aachen startet gegen den SC Verl.

Außerdem gastieren die Würzburger Kickers beim FC Ingolstadt 04, währen die SG Sonnenhof Großaspach ihre Rückkehr in den Profifußball mit einem Heimspiel gegen Mitaufsteiger Fortuna Köln einläutet.

Auch die weiteren Spieltage wurden veröffentlicht. SPORT1 gibt einen Überblick über die ersten drei Runden.

2. Spieltag

Freitag, 14. August 2026 – Sonntag, 16. August 2026:

Fortuna Düsseldorf – TSG Hoffenheim II -:-

Preußen Münster – FC Ingolstadt -:-

Rot-Weiss Essen – TSV Havelse -:-

Hansa Rostock – Waldhof Mannheim -:-

SC Verl – MSV Duisburg -:-

Jahn Regensburg – 1. FC Saarbrücken -:-

VfB Stuttgart II – Viktoria Köln -:-

Fortuna Köln – Alemannia Aachen -:-

SV Meppen – SG Sonnenhof Großaspach -:-

Würzburger Kickers – SV Wehen Wiesbaden -:-

3. Spieltag

Freitag, 28. August 2026 – Sonntag, 30. August 2026:

TSV Havelse – Waldhof Mannheim -:-

Fortuna Düsseldorf – VfB Stuttgart II -:-

MSV Duisburg – Würzburger Kickers -:-

Alemannia Aachen – SV Meppen -:-

SC Verl – Fortuna Köln -:-

SV Wehen Wiesbaden – Rot-Weiss Essen -:-

Viktoria Köln – Preußen Münster -:-

1. FC Saarbrücken – Hansa Rostock -:-

TSG Hoffenheim II – Jahn Regensburg -:-