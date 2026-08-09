2:5 nach 2:0! Böse Klatsche zum Auftakt der 3. Liga

Felix Kunkel 09.08.2026 • 20:06 Uhr Rot-Weiss Essen blamiert sich am 1. Spieltag der 3. Liga. Beim 1. FC Saarbrücken verschenkt das Team eine 2:0-Führung und geht am Ende komplett unter.

Nach der Enttäuschung in der Aufstiegsrelegation gegen die SpVgg Fürth ist Rot-Weiss Essen mit einer Niederlage in die neue Drittliga-Saison gestartet. Beim 1. FC Saarbrücken kassierte das Team von Trainer Uwe Koschinat trotz einer 2:0-Führung eine herbe 2:5-Klatsche.

„Es ist ein enttäuschendes Ergebnis“, sagte Essens Chefcoach nach der Partie bei MagentaSport. Einiges sei zwar so gelaufen, wie es sich Koschinat vorgestellt hatte, aber: „Die Wucht, mit der der Gegner uns erdrückt hat, hat den Ausschlag für Saarbrücken gegeben.“

Ben Hüning (10.) und Semir Telalovic (30.) sorgten mit ihren Toren zunächst für einen Traumstart für RWE, doch nach dem 2:0 lief bei den Gästen nicht mehr viel zusammen. Mladen Cvjetinovic (33.) und Christian Kühlwetter (45.) sorgten noch vor dem Halbzeitpfiff für den Ausgleich.

3. Liga: Saarbrücken dreht irres Spiel gegen Essen

Im zweiten Spielabschnitt blieb Saarbrücken am Drücker, während Essen keine Nadelstiche mehr setzen konnte.

Es dauerte jedoch bis zur Schlussphase, bis die Hausherren Kapital aus ihrer Überlegenheit ziehen konnten: Kai Brünker (74.) drückte den Ball nach einem Abpraller zur 3:2-Führung über die Linie.