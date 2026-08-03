3. Liga: Fehlstart für Fortuna Düsseldorf perfekt

SID 15.08.2026 • 16:01 Uhr Der Zweitligaabsteiger unterliegt der TSG Hoffenheim II.

Der Fehlstart von Absteiger Fortuna Düsseldorf in der 3. Fußball-Liga ist perfekt.

Die Mannschaft von Trainer Alexander Ende unterlag nach der Auftaktniederlage in Mannheim (1:2) auch der TSG Hoffenheim II mit 0:2 (0:1) und wartet nach zwei Spielen noch auf den ersten Punkt.

Rote Karte – Fortuna enttäuscht

Kapitän Jorrit Hendrix sah nach einer Notbremse zudem noch die Rote Karte (79.). Zu diesem Zeitpunkt hatten die Gäste durch Tiago Poller (3.) und Jakov Dedic (52.) getroffen. Die Düsseldorfer enttäuschten vor 27.419 Zuschauern auf der ganzen Linie.