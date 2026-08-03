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3. Liga: Fehlstart für Fortuna Düsseldorf perfekt

Fortuna-Fehlstart perfekt

Der Zweitligaabsteiger unterliegt der TSG Hoffenheim II.
Fortuna Düsseldorf erwischt einen Fehlstart in die neue Saison. Trainer Alexander Ende findet nach der Auftaktpleite in der 3. Liga deutliche Worte zur Leistung seiner Mannschaft.
SID
Der Zweitligaabsteiger unterliegt der TSG Hoffenheim II.

Der Fehlstart von Absteiger Fortuna Düsseldorf in der 3. Fußball-Liga ist perfekt.

Die Mannschaft von Trainer Alexander Ende unterlag nach der Auftaktniederlage in Mannheim (1:2) auch der TSG Hoffenheim II mit 0:2 (0:1) und wartet nach zwei Spielen noch auf den ersten Punkt.

Rote Karte – Fortuna enttäuscht

Kapitän Jorrit Hendrix sah nach einer Notbremse zudem noch die Rote Karte (79.). Zu diesem Zeitpunkt hatten die Gäste durch Tiago Poller (3.) und Jakov Dedic (52.) getroffen. Die Düsseldorfer enttäuschten vor 27.419 Zuschauern auf der ganzen Linie.

Fortunas Mitabsteiger Preußen Münster musste sich mit einem 1:1 (1:1) gegen den FC Ingolstadt begnügen. Rot-Weiss Essen kam zu einem mühevollen 1:0 (0:0) gegen Havelse. Semir Telalovic (64., Foulelfmeter) erzielte den Treffer. Aufsteiger Fortuna Köln und Alemannia Aachen trennten sich 1:1 (0:1). Die Gäste spielten nach Gelb-Rot gegen Mehdi Loune (23.) lange in Unterzahl.

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