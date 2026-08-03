Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
3. Liga
3. Liga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
3. Liga>

Makelloser MSV Duisburg: 3:0 im Topspiel – weiter Tabellenführer

Duisburg feiert dritten Sieg

Die Zebras führen die Liga mit weißer Weste an. Zwei Teams feierten am Samstag dagegen ihren ersten Saisonsieg.
Matchwinner für die Zebras: Lex Tyger Lobinger
Matchwinner für die Zebras: Lex Tyger Lobinger
© Eibner Pressefoto/picture-alliance/SID/Thomas Thienel
SID
Die Zebras führen die Liga mit weißer Weste an. Zwei Teams feierten am Samstag dagegen ihren ersten Saisonsieg.

Drittes Spiel, dritter Sieg: Der MSV Duisburg führt die 3. Fußball-Liga weiterhin mit weißer Weste an. Die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch feierte einen 3:0 (2:0)-Erfolg im Topspiel gegen die Würzburger Kickers und fügte dem Aufsteiger die erste Saison-Niederlage zu.

Lobinger-Doppelpack, Meppen jubelt

Lex Tyger Lobinger sorgte mit seinem Doppelpack (9. und 15.) schon früh für klare Verhältnisse, Christian Viet traf in der Schlussphase zum 3:0 für die Zebras (71.).

Seinen zweiten Saisonsieg fuhr der SV Meppen ein, der Aufsteiger setzte sich am Samstagnachmittag mit 3:0 (3:0) bei Alemannia Aachen durch. Alle drei Treffer durch Thorben Deters (9.), Cyrill Akono (11.) und Niclas Nadj (43.) fielen in der ersten Halbzeit.

Aufsteiger feiern ersten Saisonsieg

Ihre ersten Dreier der noch jungen Spielzeit bejubelten Aufsteiger Fortuna Köln und der FC Ingolstadt. Köln siegte 2:1 (0:0) beim weiterhin punktlosen Schlusslicht SC Verl und hat nun vier Punkte auf dem Konto, Ingolstadt gewann nach zwei Unentschieden zum Start mit 2:0 (1:0) bei der SG Sonnenhof Großaspach. Der erste Punktgewinn gelang Wehen Wiesbaden beim torlosen Remis gegen Rot-Weiss Essen.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News von der WM direkt in dein Postfach

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite