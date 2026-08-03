Makelloser MSV Duisburg: 3:0 im Topspiel – weiter Tabellenführer

SID 29.08.2026 • 16:17 Uhr Die Zebras führen die Liga mit weißer Weste an. Zwei Teams feierten am Samstag dagegen ihren ersten Saisonsieg.

Drittes Spiel, dritter Sieg: Der MSV Duisburg führt die 3. Fußball-Liga weiterhin mit weißer Weste an. Die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch feierte einen 3:0 (2:0)-Erfolg im Topspiel gegen die Würzburger Kickers und fügte dem Aufsteiger die erste Saison-Niederlage zu.

Lobinger-Doppelpack, Meppen jubelt

Lex Tyger Lobinger sorgte mit seinem Doppelpack (9. und 15.) schon früh für klare Verhältnisse, Christian Viet traf in der Schlussphase zum 3:0 für die Zebras (71.).

Seinen zweiten Saisonsieg fuhr der SV Meppen ein, der Aufsteiger setzte sich am Samstagnachmittag mit 3:0 (3:0) bei Alemannia Aachen durch. Alle drei Treffer durch Thorben Deters (9.), Cyrill Akono (11.) und Niclas Nadj (43.) fielen in der ersten Halbzeit.

Aufsteiger feiern ersten Saisonsieg