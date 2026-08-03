Makelloser MSV Duisburg: 3:0 im Topspiel – weiter Tabellenführer

Drittes Spiel, dritter Sieg: Der MSV Duisburg führt die 3. Fußball-Liga weiterhin mit weißer Weste an. Die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch feierte einen 3:0 (2:0)-Erfolg im Topspiel gegen die Würzburger Kickers und fügte dem Aufsteiger die erste Saison-Niederlage zu.
Duisburg feiert dritten Sieg
Lobinger-Doppelpack, Meppen jubelt
Lex Tyger Lobinger sorgte mit seinem Doppelpack (9. und 15.) schon früh für klare Verhältnisse, Christian Viet traf in der Schlussphase zum 3:0 für die Zebras (71.).
Seinen zweiten Saisonsieg fuhr der SV Meppen ein, der Aufsteiger setzte sich am Samstagnachmittag mit 3:0 (3:0) bei Alemannia Aachen durch. Alle drei Treffer durch Thorben Deters (9.), Cyrill Akono (11.) und Niclas Nadj (43.) fielen in der ersten Halbzeit.
Aufsteiger feiern ersten Saisonsieg
Ihre ersten Dreier der noch jungen Spielzeit bejubelten Aufsteiger Fortuna Köln und der FC Ingolstadt. Köln siegte 2:1 (0:0) beim weiterhin punktlosen Schlusslicht SC Verl und hat nun vier Punkte auf dem Konto, Ingolstadt gewann nach zwei Unentschieden zum Start mit 2:0 (1:0) bei der SG Sonnenhof Großaspach. Der erste Punktgewinn gelang Wehen Wiesbaden beim torlosen Remis gegen Rot-Weiss Essen.
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