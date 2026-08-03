3. Liga: Elf-Sekunden-Tor reicht nicht zum Sieg

SID 08.08.2026 • 16:02 Uhr Der TSV Havelse verliert zum Drittliga-Auftakt trotz Blitz-Tor. Regensburg liefert in Köln ein Spektakel und Duisburg hält sich gegen Neuling Meppen souverän.

Der TSV Havelse ist mit einem Knall in die unverhoffte zweite Saison in der 3. Liga gestartet. Bereits nach elf Sekunden netzte Niklas Tauer in der Hannoveraner Heinz-von-Heiden-Arena zum 1:0 gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart.

Hinter Daniel Frahn (2013, 8,6 Sekunden) war es der zweitschnellste Treffer der Drittliga-Historie. Frahn traf damals übrigens ebenfalls gegen die Reserve der Schwaben.

Trotz der Blitz-Führung musste sich Havelse am Ende mit 2:3 (1:1) geschlagen geben. Den Siegtreffer für die Gäste erzielte Jorzinho Malanga (78.), der bereits für die Profis des VfB in der Champions League auf dem Platz stand.

3. Liga: Sieben Tore in Köln, Meppen in Duisburg ohne Chance

Preußen Münster startete derweil mit einem späten Sieg in die neue Saison der 3. Liga. Die Westfalen gewannen beim SV Wehen Wiesbaden 3:1 (1:1) und kamen deutlich besser aus den Startlöchern als der andere Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf, der am Freitag 1:2 bei Waldhof Mannheim verloren hatte.

Der aus Hannover geholte Montell Ndikom (27./77.) traf doppelt für die Preußen, der eine Minute zuvor eingewechselte Marvin Schulz (90.+2) setzte den Schlusspunkt. Moritz Flotho (37./Foulelfmeter) glich zwischenzeitlich aus.

In Torlaune zeigte sich am Samstag Jahn Regensburg beim 5:2 (2:0)-Auswärtssieg gegen Viktoria Köln, Lucas Hermes (28./38.) und Adrian Fein (58./74.) erzielten jeweils einen Doppelpack.