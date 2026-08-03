3. Liga: Wilder Schlagabtausch in Rostock

Wilder Schlagabtausch: Hansa Rostock hat dank großer Moral die erste Niederlage der noch jungen Saison in der 3. Liga verhindert.
Wilder Schlagabtausch in Rostock
Die Mannschaft von Trainer Daniel Brinkmann kam am Sonntag gegen Waldhof Mannheim trotz eines zweimaligen Zwei-Tore-Rückstands noch zu einem 3:3 (1:2). Nach zwei Spieltagen stehen Rostock und Mannheim bei jeweils vier Punkten.
Spektakel vor DFB-Pokal-Duellen
Julian Ulbricht (7.) und Julian Rieckmann (29.) brachten die Gäste mit 2:0 in Führung, kurz vor der Pause erzielte Andreas Voglsammer (45.+1) den Anschlusstreffer. In Halbzeit zwei stellte Lovis Bierschenk (50.) den alten Vorsprung wieder her, bevor Rostock durch Bernie Lennemann (55.) und Florian Carstens zurückschlug (76.).
Für beide Mannschaften geht es nun im DFB-Pokal weiter. Auf Mannheim wartet in der ersten Runde am Freitag (18.00 Uhr) das Derby gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Wenige Stunden später trifft Rostock auf den Bundesligisten VfB Stuttgart (20.45 Uhr).