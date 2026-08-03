3. Liga: Wilder Schlagabtausch in Rostock

SID 16.08.2026 • 15:29 Uhr Hansa Rostock kämpft sich in einem wilden Spiel gegen Waldhof Mannheim zurück und verhindert die erste Niederlage der Saison.

Wilder Schlagabtausch: Hansa Rostock hat dank großer Moral die erste Niederlage der noch jungen Saison in der 3. Liga verhindert.

Die Mannschaft von Trainer Daniel Brinkmann kam am Sonntag gegen Waldhof Mannheim trotz eines zweimaligen Zwei-Tore-Rückstands noch zu einem 3:3 (1:2). Nach zwei Spieltagen stehen Rostock und Mannheim bei jeweils vier Punkten.

Spektakel vor DFB-Pokal-Duellen

Julian Ulbricht (7.) und Julian Rieckmann (29.) brachten die Gäste mit 2:0 in Führung, kurz vor der Pause erzielte Andreas Voglsammer (45.+1) den Anschlusstreffer. In Halbzeit zwei stellte Lovis Bierschenk (50.) den alten Vorsprung wieder her, bevor Rostock durch Bernie Lennemann (55.) und Florian Carstens zurückschlug (76.).