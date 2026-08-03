3. Liga: Hansa Rostock gewinnt Topspiel bei Saarbrücken

SID 30.08.2026 • 15:24 Uhr Hansa Rostock springt in der 3. Liga auf einen Aufstiegsplatz. Für Saarbrücken setzt es die erste Liga-Niederlage der Saison.

Hansa Rostock hat in der 3. Liga einen Aufstiegsplatz erobert. Die Mannschaft von Trainer Daniel Brinkmann gewann am Sonntag das Topspiel beim 1. FC Saarbrücken mit 4:2 (1:0) und sprang auf Tabellenplatz zwei.

Während die Rostocker mit sieben Punkten aus drei Spielen weiter ungeschlagen sind, kassierte Saarbrücken nach zwei Siegen die erste Ligapleite der jungen Saison.

3. Liga: Rostock überrollt Saarbrücken klar

Eine Woche nach dem Aus im DFB-Pokal gegen den Champions-League-Teilnehmer VfB Stuttgart (0:4) trafen Leon Dajaku (32.), Florian Carstens (55.), Kenan Fatkic (60./Foulelfmeter) und Lukas Wallner (74.) zum Sieg für die „Kogge“.