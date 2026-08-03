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3. Liga: Hansa Rostock gewinnt Topspiel bei Saarbrücken

Rostock gewinnt torreiches Topspiel

Hansa Rostock springt in der 3. Liga auf einen Aufstiegsplatz. Für Saarbrücken setzt es die erste Liga-Niederlage der Saison.
Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheim: Tore und Highlights | 3. Liga
SID
Hansa Rostock springt in der 3. Liga auf einen Aufstiegsplatz. Für Saarbrücken setzt es die erste Liga-Niederlage der Saison.

Hansa Rostock hat in der 3. Liga einen Aufstiegsplatz erobert. Die Mannschaft von Trainer Daniel Brinkmann gewann am Sonntag das Topspiel beim 1. FC Saarbrücken mit 4:2 (1:0) und sprang auf Tabellenplatz zwei.

Während die Rostocker mit sieben Punkten aus drei Spielen weiter ungeschlagen sind, kassierte Saarbrücken nach zwei Siegen die erste Ligapleite der jungen Saison.

3. Liga: Rostock überrollt Saarbrücken klar

Eine Woche nach dem Aus im DFB-Pokal gegen den Champions-League-Teilnehmer VfB Stuttgart (0:4) trafen Leon Dajaku (32.), Florian Carstens (55.), Kenan Fatkic (60./Foulelfmeter) und Lukas Wallner (74.) zum Sieg für die „Kogge“.

Seung-Joon Lee (47.) hatte zwischenzeitlich zum 1:1 für Saarbrücken ausgeglichen, Florian Pick (76.) erzielte den zweiten Treffer der Saarländer.

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