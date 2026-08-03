3. Liga: Hansa Rostock gewinnt Topspiel bei Saarbrücken

Hansa Rostock hat in der 3. Liga einen Aufstiegsplatz erobert. Die Mannschaft von Trainer Daniel Brinkmann gewann am Sonntag das Topspiel beim 1. FC Saarbrücken mit 4:2 (1:0) und sprang auf Tabellenplatz zwei.
Rostock gewinnt torreiches Topspiel
Hansa Rostock springt in der 3. Liga auf einen Aufstiegsplatz. Für Saarbrücken setzt es die erste Liga-Niederlage der Saison.
Während die Rostocker mit sieben Punkten aus drei Spielen weiter ungeschlagen sind, kassierte Saarbrücken nach zwei Siegen die erste Ligapleite der jungen Saison.
3. Liga: Rostock überrollt Saarbrücken klar
Eine Woche nach dem Aus im DFB-Pokal gegen den Champions-League-Teilnehmer VfB Stuttgart (0:4) trafen Leon Dajaku (32.), Florian Carstens (55.), Kenan Fatkic (60./Foulelfmeter) und Lukas Wallner (74.) zum Sieg für die „Kogge“.
Seung-Joon Lee (47.) hatte zwischenzeitlich zum 1:1 für Saarbrücken ausgeglichen, Florian Pick (76.) erzielte den zweiten Treffer der Saarländer.
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