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16-Jähriger toppt Musiala und Co.

16-Jähriger toppt Musiala und Co.

Bei der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim geht es munter hin und her. Der 16 Jahre alte Jakov Dedic trifft - und überholt David Alaba und Jamal Musiala.
Stefan Kleineheismann, Trainer der TSG Hoffenheim II, spricht nach dem Drittliga-Auftakt gegen Hansa Rostock über die Gründe für die Niederlage sowie die jungen Talente Jakov Dedic und Yasin Zor, die beide einen Treffer erzielen konnten.
SID
Bei der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim geht es munter hin und her. Der 16 Jahre alte Jakov Dedic trifft - und überholt David Alaba und Jamal Musiala.

Aufstiegsaspirant Hansa Rostock ist mit einem Auftaktsieg in die neue Saison der 3. Fußball-Liga gestartet.

Auch dank Doppelpacker Andreas Voglsammer gewann der frühere Bundesligist bei der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim in einem munteren Spiel 3:2 (2:2). Nach zweimal Platz fünf in den Vorjahren will das Team von Trainer Daniel Brinkmann 2026/27 ganz oben mitspielen.

Nur einer war jünger als Dedic

Beim ersten Schritt dahin sorgte Bernie Lennemann für den Siegtreffer (51.). Bis dahin spielte vor allem Voglsammer mit zwei Treffern groß auf. Der Routinier traf mit einem direkten Freistoß aus etwa 20 Metern (13.) und per Kopf (33.). Die TSG glich zweimal aus: Erst durch Yasin Zor (22.), dann traf Jakov Dedic (45.).

Letzterer ist mit 16 Jahren und 347 Tagen nun vor prominenten Namen zweitjüngster Torschütze der Drittliga-Historie. Dedic schob sich vor David Alaba (17 Jahre, 66 Tage), Youssoufa Moukoko (17 Jahre, 70 Tage) und Jamal Musiala (17 Jahre, 104 Tage). Der jüngste Torschütze bleibt der Hachinger Gibson Adu (16 Jahre, 59 Tage).

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