16-Jähriger toppt Musiala und Co.

SID 09.08.2026 • 15:31 Uhr Bei der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim geht es munter hin und her. Der 16 Jahre alte Jakov Dedic trifft - und überholt David Alaba und Jamal Musiala.

Aufstiegsaspirant Hansa Rostock ist mit einem Auftaktsieg in die neue Saison der 3. Fußball-Liga gestartet.

Auch dank Doppelpacker Andreas Voglsammer gewann der frühere Bundesligist bei der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim in einem munteren Spiel 3:2 (2:2). Nach zweimal Platz fünf in den Vorjahren will das Team von Trainer Daniel Brinkmann 2026/27 ganz oben mitspielen.

Nur einer war jünger als Dedic

Beim ersten Schritt dahin sorgte Bernie Lennemann für den Siegtreffer (51.). Bis dahin spielte vor allem Voglsammer mit zwei Treffern groß auf. Der Routinier traf mit einem direkten Freistoß aus etwa 20 Metern (13.) und per Kopf (33.). Die TSG glich zweimal aus: Erst durch Yasin Zor (22.), dann traf Jakov Dedic (45.).