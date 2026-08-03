Aufstiegsaspirant Hansa Rostock ist mit einem Auftaktsieg in die neue Saison der 3. Fußball-Liga gestartet.
16-Jähriger toppt Musiala und Co.
Auch dank Doppelpacker Andreas Voglsammer gewann der frühere Bundesligist bei der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim in einem munteren Spiel 3:2 (2:2). Nach zweimal Platz fünf in den Vorjahren will das Team von Trainer Daniel Brinkmann 2026/27 ganz oben mitspielen.
Nur einer war jünger als Dedic
Beim ersten Schritt dahin sorgte Bernie Lennemann für den Siegtreffer (51.). Bis dahin spielte vor allem Voglsammer mit zwei Treffern groß auf. Der Routinier traf mit einem direkten Freistoß aus etwa 20 Metern (13.) und per Kopf (33.). Die TSG glich zweimal aus: Erst durch Yasin Zor (22.), dann traf Jakov Dedic (45.).
Letzterer ist mit 16 Jahren und 347 Tagen nun vor prominenten Namen zweitjüngster Torschütze der Drittliga-Historie. Dedic schob sich vor David Alaba (17 Jahre, 66 Tage), Youssoufa Moukoko (17 Jahre, 70 Tage) und Jamal Musiala (17 Jahre, 104 Tage). Der jüngste Torschütze bleibt der Hachinger Gibson Adu (16 Jahre, 59 Tage).