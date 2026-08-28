Fortuna Düsseldorf holt ersten 3.-Liga-Sieg – 1:0 gegen VfB II

SID 28.08.2026 • 20:55 Uhr Fortuna Düsseldorf feiert einen Befreiungsschlag. Es gelingt der erste Saisonsieg.

Fortuna Düsseldorf hat nach dem verpatzten Saisonstart den ersehnten ersten Drittliga-Dreier eingefahren. Das Team von Cheftrainer Alexander Ende gewann gegen den VfB Stuttgart II mit 1:0 (0:0). Die Fortuna hatte nach dem Abstieg aus der 2. Liga ihre ersten beiden Punktspiele ebenso wie die Pokalpartie gegen den SC Freiburg (1:5) verloren.

Müllers Linksschuss bringt Entscheidung

Neuzugang Andreas Müller (59.) sorgte mit einem Linksschuss für die Entscheidung. Ende hatte vor dem Spiel seinen Torhüter gewechselt: Louis Lord erhielt nach seiner guten Leistung im Pokal den Vorzug gegenüber Lasse Rieß, der in den ersten beiden Ligapartien noch den Kasten gehütet hatte.