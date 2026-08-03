Drama bei Rostock vs. Gladbach: 87-Jähriger stirbt – Anpfiff spät

Ein 87 Jahre alter Mann ist nach dem Testspiel zwischen Hansa Rostock und Borussia Mönchengladbach (1:3) gestorben.
Fan stirbt nach Testspiel
Die Partie war wegen des Notfalls auf der Tribüne mit 40-minütiger Verspätung angepfiffen worden.
Das Ergebnis geriet zur Nebensache
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Fan stirbt trotz Reanimation
Die Partie war am Samstag wegen des medizinischen Notfalls auf der Tribüne mit 40-minütiger Verspätung angepfiffen worden.
„Trotz der sofortigen Reanimationsmaßnahmen im Stadion und der anschließenden Behandlung im Krankenhaus konnte sein Leben nicht gerettet werden“, teilte Hansa am Montag mit.