Drama bei Rostock vs. Gladbach: 87-Jähriger stirbt – Anpfiff spät

SID 03.08.2026 • 20:37 Uhr Die Partie war wegen des Notfalls auf der Tribüne mit 40-minütiger Verspätung angepfiffen worden.

Ein 87 Jahre alter Mann ist nach dem Testspiel zwischen Hansa Rostock und Borussia Mönchengladbach (1:3) gestorben.

Fan stirbt trotz Reanimation

Die Partie war am Samstag wegen des medizinischen Notfalls auf der Tribüne mit 40-minütiger Verspätung angepfiffen worden.