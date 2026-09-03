Vierter Sieg! MSV Duisburg bleibt Spitze – 2:1 in Regensburg

SID 05.09.2026 • 16:05 Uhr Dem MSV gelingt der vierte Sieg im vierten Spiel. Saarbrücken schiebt sich nach Schützenfest auf Rang zwei vor Rostock.

Der MSV Duisburg hat seine Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga behauptet. Die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch gewann durch Treffer von Peter Remmert (71.) und Tobias Fleckstein (81.) noch mit 2:1 (0:0) bei Jahn Regensburg auch ihr viertes Saisonspiel, nachdem Lucas Hermes (56.) die Oberpfälzer vom ersten Saisonsieg hatte träumen lassen.

Saarbrücken stürmt auf Rang zwei

Neuer Tabellenzweiter mit drei Punkten Rückstand auf den MSV ist der 1. FC Saarbrücken, der 6:1 (3:1) beim SV Meppen gewann. Die Tore der Saarländer erzielten Doppelpacker Siemen Voet (5./59.), Florian Pick (28.), Christian Kühlwetter (44.), Kai Brünker (83.) und Kaan Caliskaner (90.+3). Meppen gelang durch Ersin Zehir (38.) nur der zwischenzeitliche Anschluss.