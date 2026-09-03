Vierter Sieg! MSV Duisburg bleibt Spitze – 2:1 in Regensburg

Der MSV Duisburg hat seine Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga behauptet. Die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch gewann durch Treffer von Peter Remmert (71.) und Tobias Fleckstein (81.) noch mit 2:1 (0:0) bei Jahn Regensburg auch ihr viertes Saisonspiel, nachdem Lucas Hermes (56.) die Oberpfälzer vom ersten Saisonsieg hatte träumen lassen.
3. Liga: Duisburg behauptet Tabellenführung
Saarbrücken stürmt auf Rang zwei
Neuer Tabellenzweiter mit drei Punkten Rückstand auf den MSV ist der 1. FC Saarbrücken, der 6:1 (3:1) beim SV Meppen gewann. Die Tore der Saarländer erzielten Doppelpacker Siemen Voet (5./59.), Florian Pick (28.), Christian Kühlwetter (44.), Kai Brünker (83.) und Kaan Caliskaner (90.+3). Meppen gelang durch Ersin Zehir (38.) nur der zwischenzeitliche Anschluss.
Einen weiteren Zähler zurück liegt auf Rang drei Hansa Rostock, das gegen den SV Wehen Wiesbaden nur zu einem 1:1 (0:0) kam. Simon Stehle (86.) gelang nach der Führung der Gastgeber durch Lukas Wallner (54.) der späte Ausgleich. Der SVWW rutschte dennoch auf den letzten Tabellenplatz zurück, weil dem SC Verl durch ein 1:0 (1:0) bei Waldhof Mannheim ebenfalls der erste Saisonsieg gelang, Torschütze war Tim Meike (44.).
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