3. Liga: Aachen schockt Ingolstadt in 11 Minuten

SID 04.09.2026 • 21:28 Uhr Nach elf Minuten ist die Geschichte des Spiels bereits geschrieben. Aachen fertigt Ingolstadt ab.

Alemannia Aachen hat in der 3. Liga den zweiten Saisonsieg gefeiert.

Beim FC Ingolstadt lag das Team von Mersad Selimbegovic nach der frühen Roten Karte gegen Elias Decker (4.) bereits nach elf Minuten 3:0 vorne, was letztlich auch den Endstand bedeutete.