3. Liga: Aachen schockt Ingolstadt in 11 Minuten

Alemannia Aachen hat in der 3. Liga den zweiten Saisonsieg gefeiert.
Aachen fertigt Ingolstadt ab
Nach elf Minuten ist die Geschichte des Spiels bereits geschrieben. Aachen fertigt Ingolstadt ab.
Beim FC Ingolstadt lag das Team von Mersad Selimbegovic nach der frühen Roten Karte gegen Elias Decker (4.) bereits nach elf Minuten 3:0 vorne, was letztlich auch den Endstand bedeutete.
Lukas Scepanik verwandelte nach der Notbremse von Decker an Jonas Oehmichen den anschließenden, direkten Freistoß zur Führung (6.). Mika Schroers (8.) und Louis Köster (11.) sorgten innerhalb von nur fünf Minuten für die Entscheidung.
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